Беларускія вайскоўцы прыбылі ў Кітай на вучэнні "Імклівы арол - 2026"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Асабовы склад падраздзяленняў Сіл спецыяльных аперацый Беларусі прыбыў у Кітай для ўдзелу ў тактычных вучэннях "Імклівы арол - 2026". Пералёт заняў каля сутак.
Пасля прыбыцця беларускія вайскоўцы здзейснілі марш на палігон Паветрана-дэсантных войскаў Народна-вызваленчай арміі Кітая ў правінцыі Хубэй. Там прайшла цырымонія адкрыцця вучэнняў. Ваеннаслужачым прадэманстравалі тэхніку, якая будзе задзейнічана ў манеўрах, і выдалі зброю.
Наперадзе ў зводнага падраздзялення - некалькі этапаў падрыхтоўкі і сумесная праца з кітайскімі вайскоўцамі. Вучэнні прадоўжацца да канца жніўня.