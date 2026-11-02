Беларусы ўсё часцей выбіраюць зберажэнні ў нацыянальнай валюце

У Беларусі адзначаецца тэндэнцыя да росту зберажэнняў беларусаў у нацыянальнай валюце, што спрыяе працягу працэсаў зніжэння валютызацыі эканомікі. Каля 1 млн рахункаў у краіне адкрыта па каштоўных паперах. Аб'ём аперацый на карпаратыўным сегменце рынка каштоўных папер Беларусі вырас на 27 %. Агульны аб'ём ацэньваецца ў 90 млрд рублёў.

Ліквідным інструментам з'яўляюцца дзяржаўныя каштоўныя паперы. Купля дзяржаўнай аблігацыі з тэрмінам абарачэння 5-10 гадоў не азначае "замарозкі" сродкаў на ўвесь перыяд: пры неабходнасці паперу можна прадаць праз ліцэнзаванага брокера.

Доля беларусаў з базавым узроўнем фінансавай граматнасці сёння вырасла да 43 %, чакаецца, што ўжо да 2030 года ў гэтым спісе апынецца як мінімум палова насельніцтва Беларусі. Нацыянальнае даследаванне праводзіцца раз у два гады.