3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
"Белавія" дастаўляе беларусаў, якія затрымаліся за мяжой
"Белавія" запланавала на 30 сакавіка прамы авіярэйс у Ерэван, якім змогуць вылецець на радзіму беларускія грамадзяне, што знаходзяцца ў Арменіі. Але ў кампаніі папярэджваюць, што прамыя рэйсы паміж краінамі прыпыняць да 8 красавіка. Таксама "Белавія" падоўжыла прыпыненне палётаў у Малдову і Грузію да 15 мая і 20 красавіка адпаведна. Як нам паведамілі ў Міністэрстве спорту і турызму, зварот беларусаў адладжаны з Егіпта і ААЭ, вырашаецца пытанне з дастаўкай турыстаў з краін Паўднёва-Усходняй Азіі. Усяго вяртання на радзіму чакаюць каля 450 беларускіх турыстаў.