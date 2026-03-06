3.74 BYN
"Белавія" адкрыла продаж білетаў на вывазныя рэйсы з Дубая ў Мінск на 9-11 сакавіка
Авіякампанія "Белавія" адкрывае продаж білетаў на рэйсы Дубай - Мінск, пра гэта паведаміла прэс-служба перавозчыка, піша Sputnik.by.
Набыць білеты можна на рэйсы, якія вылятаюць у перыяд з 9 па 11 сакавіка.
У сувязі з абвастрэннем сітуацыі на Блізкім Усходзе "Белавія" працягвае выконваць вывазныя рэйсы для пасажыраў, якія ўжо набылі авіябілеты. Першы вывазны рэйс "Белавія" з Эміратаў прыляцеў уначы 4 сакавіка.
"Пасажыры з білетамі на рэйсы "Белавія" Дубай - Мінск на больш познія даты могуць перанесці даты вылету на 9-11 сакавіка бясплатна", - гаворыцца ў паведамленні.
Раней паведамлялася, што на гэтым і наступным тыдні запланаваны шэраг вывазных рэйсаў з Дубая. Акрамя таго, кампанія чакае змяненняў па абмежаваннях у паветранай прасторы Катара для арганізацыі вывазнога рэйса з Дохі.
ЗША і Ізраіль 28 лютага пачалі наносіць удары па аб'ектах на тэрыторыі Ірана, у тым ліку па Тэгеране, паведамляецца аб разбурэннях і гібелі мірных жыхароў.
Іран наносіць удары ў адказ па ізраільскай тэрыторыі, а таксама па ваенных аб'ектах ЗША на Блізкім Усходзе.