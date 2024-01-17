Беларуская праваслаўная царква і Нацыянальная бібліятэка падпісалі пагадненне аб партнёрстве.
Дакументам прадугледжаны выдавецкая, адукацыйная дзейнасць і духоўна-маральная асвета, што будзе спрыяць адраджэнню духоўнасці і традыцыйных каштоўнасцяў. Таксама ўдзельнікі круглага стала абмяняліся вопытам, абмеркавалі ўплыў на грамадства розных аспектаў духоўнасці і культуры, захаванне нацыянальных традыцый і сучасныя выклікі.
Удзельнікі сустрэчы распрацоўваюць цыкл новых мерапрыемстваў на 2024 год, прысвечаных захаванню традыцый ва ўмовах сучаснасці.