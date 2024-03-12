Беларускія мастакі і дызайнеры распрацавалі новую калекцыю паштовак і марак да Вялікадня
Філатэлістычная эстэтыка з пашанай да хрысціянскіх каштоўнасцей і святынь. Стылізаваную паштовую прадукцыю да велікодных урачыстасцей распрацавалі беларускія мастакі і дызайнеры. Сярод навінак - дзве самабытныя маркі з выявамі галоўных велікодных страў і сакральных сімвалаў хрысціянскага свята. Акрамя таго, у акварэльнай тэхніцы выраблены 2 паштоўкі па малюнках Таццяны Дольскай. Гэта храм-помнік у гонар Усіх Святых і Архікафедральны касцёл Імя Прасвятой Дзевы Марыі ў Мінску. У продажы таксама серыя вінтажных паштовак "Хрыстос уваскрэс!" Гэта 18 мастацкіх картак-рэпрадукцый з каларытнымі сюжэтамі ў адзінай святочнай тэме Вялікадня.
Выпуск марак у абарачэнне запланаваны на розны час - у сакавіку да святкавання Вялікадня каталіцкімі вернікамі, а таксама на красавік, калі праваслаўныя хрысціяне будуць чакаць галоўнае свята ў літургічным календары. Святочныя навінкі можна набыць у аддзяленнях паштовай сувязі па ўсёй краіне.