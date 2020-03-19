Беларускія пагранічнікі дапамаглі вярнуцца на радзіму 72 украінцам

Турысты прыляцелі ў Літву з Францыі. Для іх афармлення на беларуска-літоўскай мяжы быў аператыўна вылучаны асобны канал. Кожны ўкраінец прайшоў санітарна-эпідэміялагічны кантроль. Прыкмет інфекцыі ў іх выяўлена не было. Пасля пераходу мяжы грамадзяне Украіны былі дастаўленыя на беларускіх аўтобусах у суправаджэнні ДАІ да пункта пропуску "Новая Гута". Там яны прайшлі аналагічны кантроль і перайшлі на ўкраінскі бок.



