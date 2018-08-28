Беларускія зенітчыкі паспяхова паразілі ўсе ракеты на палігоне Ашулук
Беларускія зенітчыкі паспяхова паразілі ўсе ракеты падчас аператыўна-тактычных вучэнняў на расійскім палігоне Ашулук. Каб праверыць навыкі і ўменні, у небе была створана складаная ракетная абстаноўка. Падчас аператыўна-тактычных вучэнняў ВПС і войскаў СПА з баявой стральбой вайскоўцам трэба было знішчыць 11 мішэняў.
У Беларусі ваенныя манеўры толькі пачынаюцца.
З 6 па 12 верасня на шасці палігонах краіны пройдуць камандна-штабныя вучэнні Узброеных сіл. Мінабароны папярэджвае вадзіцеляў аб руху калон ваеннай і спецтэхнікі па дарогах Брэсцкай, Віцебскай, Гродзенскай, Магілёўскай і Мінскай абласцей. У вучэннях возьмуць удзел да 7,5 тысячы вайскоўцаў, а таксама 260 адзінак бранятанкавай тэхнікі і каля 30 самалётаў і верталётаў.