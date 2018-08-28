Беларускія зенітчыкі паспяхова паразілі ўсе ракеты на палігоне Ашулук

Беларускія зенітчыкі паспяхова паразілі ўсе ракеты падчас аператыўна-тактычных вучэнняў на расійскім палігоне Ашулук. Каб праверыць навыкі і ўменні, у небе была створана складаная ракетная абстаноўка. Падчас аператыўна-тактычных вучэнняў ВПС і войскаў СПА з баявой стральбой вайскоўцам трэба было знішчыць 11 мішэняў.