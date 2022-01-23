Беларуская ахова здароўя нарасціла экспарт медпаслуг у 2021 годзе на 20 %

Беларускай ахове здароўя па выніках года ўдалося нарасціць экспарт медыцынскіх паслуг, нягледзячы на дзве хвалі COVID-19. Пра гэта журналістам расказаў намеснік міністра аховы здароўя Барыс Андрасюк. Галоўную ролю адыграла палітыка адкрытасці нашай дзяржавы. Да нас лячыцца прыязджалі не толькі з краін СНД, у паўтара раза нарасцілі аб'ёмы медыцынскіх паслуг для Германіі і Італіі. Найбольш запатрабаваныя напрамкі - кардыяхірургія, анкалогія, стаматалогія. Акрамя гэтага, летась лячылі іншаземцаў і з посткавідным сіндромам (гэта хваробы, звязаныя з псіхічным здароўем). Свой уклад унесла і прышчэпачная кампанія - у Беларусі вакцынаваліся каля 2,5 тысячы іншаземцаў.