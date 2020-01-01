Беларусы сустрэлі 2020 год
Навагодняя ноч адгрымела салютамі і віншаваннямі. Святочныя гулянні разгарнуліся на дзясятках пляцовак. Раніцай адбыўся забег самых спартыўных. А яшчэ навагодняя ноч прынесла і папаўненне ў сем'і - на свет з'явілася 41 дзіця. Самыя яркія кадры сустрэчы Новага года і што беларусы загадвалі Дзядулі Марозу - раскажа Юлія Хмель.
За лічаныя хвіліны да 12 беларусы запоўнілі галоўныя святочныя пляцоўкі сталіцы
І вось, калі на гадзінніках прабіла роўна поўнач, з гэтага моманту 2020-ы ва ўладзе Белага металічнага пацука.
Бенгальскія агні асвяцілі ўжо вуліцы казачнага горада. А з усіх бакоў былі чутныя віншаванні з самым любімым і доўгачаканым святам. Навагодні канцэрт пачаўся яшчэ за паўгадзіны да апоўначы і прадоўжыўся да чатырох раніцы.
Сёлета для адпачывальнікаў арганізавалі кірмаш з домікамі-шале, падарункамі, смачнасцямі. Дарэчы, святочныя зімовыя гулянні разгарнуліся і ў кожным раёне Мінска.
Усяго ж у горадзе працавалі некалькі дзясяткаў святочных пляцовак.
Мінчан і гасцей сталіцы віншавалі вядомыя беларускія выканаўцы і творчыя калектывы
Кульмінацыяй урачыстасці стала відовішчнае і маштабнае піратэхнічнае шоу.
Паводле звестак МУС, у цэлым навагодняя ноч прайшла спакойна і без сур'ёзных НЗ
Праўда, не абышлося без няшчасных выпадкаў з піратэхнікай: некалькі чалавек звярнуліся па медыцынскую дапамогу.
У Беларусі ў навагоднюю ноч нарадзілася 41 дзіця
І пакуль у адных былі эмоцыі ад шумнага канцэрта, песень і танцаў, другія ў гэты час таксама не злажылі вачэй, толькі, праўда, ад іншага (не меней доўгачаканага) шуму - дзіцячага. У сям'і Святохаў за некалькі імгненняў да бою курантаў на свет з'явілася дзяўчынка. Бацькі вераць: гэтая малая нарадзілася пад шчаслівай зоркай.
Дзеля такога новага жыцця ўрачы гатовыя і ў Новы год працаваць і нават пакінуць звон куфляў ззаду.
"Утрынос" - забег самых спартыўных
Нягледзячы на тое, што гэтая ноч была бяссоннай для шматлікіх беларусаў, сотні мінчан ужо ў 9 раніцы далі старт традыцыйнаму забегу для самых спартыўных і адданых здароваму ладу жыцця. А раніцу сустракаюць святочнай дзясаткай.
10 кіламетраў ад Палаца спорту па тратуарах цэнтральных вуліц сталіцы. Удзельнікі забегу з незвычайнай назвай "Утрынос" сапраўды выцерлі нос кожнаму, хто яшчэ вырашыў застацца ў ложку.
А каб было яшчэ больш весела, кожны спартсмен прыдумаў сабе незвычайны ўбор, і вобразам сімвала года не абмежаваліся. Прайсці такую дыстанцыю некаторыя ўдзельнікі вырашылі нават з чацвераногімі сябрамі. Дарэчы, калі летась беглі толькі ў Мінску, то ў сёлета на старт выйшлі бегуны і ў Жодзіне, Навагрудку, Асіповічах і Віцебску.
Зрэшты, музыка не пераставала іграць і днём. Каля галоўнай ёлкі горада зноў сабраліся кампаніі сяброў, сем'і, каб проста выпіць гарачую каву і яшчэ раз сказаць адно аднаму цёплыя словы.
Якім жа будзе гэты новы 2020 год, кожны даведаецца зусім хутка. Галоўнае - верыць, што жаданні, якія загадалі беларусы ў гэтую навагоднюю ноч, здзейсняцца. А самае патаемнае сімвал - хвастаты звярок - ужо сапраўды дапаможа ўвасобіць у рэальнае жыццё. І яркі старт гэтаму ўжо дадзены.