Беларусы сустрэлі 2020 год

Сёлета для адпачывальнікаў арганізавалі кірмаш з домікамі-шале, падарункамі, смачнасцямі. Дарэчы, святочныя зімовыя гулянні разгарнуліся і ў кожным раёне Мінска.

Усяго ж у горадзе працавалі некалькі дзясяткаў святочных пляцовак.

Паводле звестак МУС, у цэлым навагодняя ноч прайшла спакойна і без сур'ёзных НЗ

Праўда, не абышлося без няшчасных выпадкаў з піратэхнікай: некалькі чалавек звярнуліся па медыцынскую дапамогу.

І пакуль у адных былі эмоцыі ад шумнага канцэрта, песень і танцаў, другія ў гэты час таксама не злажылі вачэй, толькі, праўда, ад іншага (не меней доўгачаканага) шуму - дзіцячага. У сям'і Святохаў за некалькі імгненняў да бою курантаў на свет з'явілася дзяўчынка. Бацькі вераць: гэтая малая нарадзілася пад шчаслівай зоркай.

Нягледзячы на тое, што гэтая ноч была бяссоннай для шматлікіх беларусаў, сотні мінчан ужо ў 9 раніцы далі старт традыцыйнаму забегу для самых спартыўных і адданых здароваму ладу жыцця. А раніцу сустракаюць святочнай дзясаткай.