Белстат анансаваў чарговы перапіс насельніцтва: падрабязнасці распавяла Іна Мядзведзева
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Перапіс насельніцтва Беларусі пройдзе ў кастрычніку 2029 года. Гэта адна з ключавых падзей пяцігодкі і падрыхтоўка да яе ўжо стартавала. Сёлета Белстат пачынае працу над прататыпам статыстычнага рэгістра насельніцтва як асновы перапісу. Максімальна будуць выкарыстаны адміністрацыйныя крыніцы звестак. Ужо створана экспертная група з прадстаўнікоў Белстата, мабільных аператараў і правайдара воблачных рашэнняў.
ВУП будуць разлічваць па-новаму
Сёлета Белстат пяройдзе на новы класіфікатар відаў эканамічнай дзейнасці і будзе разлічваць ВУП па абноўленай сістэме.