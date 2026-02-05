Глядзець анлайнПраграма ТБ
Белстат анансаваў чарговы перапіс насельніцтва: падрабязнасці распавяла Іна Мядзведзева

Перапіс насельніцтва Беларусі пройдзе ў кастрычніку 2029 года. Гэта адна з ключавых падзей пяцігодкі і падрыхтоўка да яе ўжо стартавала. Сёлета Белстат пачынае працу над прататыпам статыстычнага рэгістра насельніцтва як асновы перапісу. Максімальна будуць выкарыстаны адміністрацыйныя крыніцы звестак. Ужо створана экспертная група з прадстаўнікоў Белстата, мабільных аператараў і правайдара воблачных рашэнняў.

ВУП будуць разлічваць па-новаму

Сёлета Белстат пяройдзе на новы класіфікатар відаў эканамічнай дзейнасці і будзе разлічваць ВУП па абноўленай сістэме.

Грамадства