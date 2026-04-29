Белстат назваў сферы з самымі высокімі зарплатамі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сярэдняя зарплата ў Беларусі наблізілася да 3 тыс. рублёў, у асобных галінах даходы прыкметна перавышаюць гэтую планку
Згодна са статыстыкай, лідарам агляду стала сфера інфармацыі і сувязі, у якой сярэдняя зарплата складае амаль 7 тыс. рублёў. На другім месцы фінансавая і страхавая дзейнасць з сярэдняй зарплатай крыху больш за 5 тыс. рублёў, на трэцім - будаўніцтва.