Белстат назваў сферы з самымі высокімі зарплатамі

Сярэдняя зарплата ў Беларусі наблізілася да 3 тыс. рублёў, у асобных галінах даходы прыкметна перавышаюць гэтую планку 

Згодна са статыстыкай, лідарам агляду стала сфера інфармацыі і сувязі, у якой сярэдняя зарплата складае амаль 7 тыс. рублёў. На другім месцы фінансавая і страхавая дзейнасць з сярэдняй зарплатай крыху больш за 5 тыс. рублёў, на трэцім - будаўніцтва.

