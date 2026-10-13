Белстат падрыхтаваў статыстычныя партрэты бацькі і маці да Тыдня бацькоўскай любові

Белстат да Тыдня бацькоўскай любові падрыхтаваў статыстычныя партрэты беларускіх бацькоў.

Так, тыповая маці часцей за ўсё мае грамадзянства Беларусі, знаходзіцца ў шлюбе, пражывае ў горадзе, выхоўвае дваіх дзяцей, мае вышэйшую або сярэднюю спецыяльную адукацыю, працуе ў сферы гандлю або адукацыі.

Бацька таксама звычайна жанаты, мае дваіх дзяцей і жыве ў гарадской мясцовасці. Сярод найбольш распаўсюджаных сфер яго занятасці - апрацоўчая прамысловасць і будаўніцтва.

У 2025 годзе сярэдні ўзрост жанчыны пры нараджэнні дзіцяці склаў 30,5 гадоў. Першае дзіця беларускі нараджаюць у сярэднім у 27,6 года. На пачатак 2026 года ў краіне налічвалася больш за 2 млн жанчын рэпрадуктыўнага ўзросту - ад 15 да 49 гадоў. Большасць з іх, 84%, пражывалі ў гарадах.

У 2025 годзе 40 % народжаных дзяцей сталі першынцамі ў сваіх сем'ях. Другімі нарадзіліся 34 % дзяцей, а яшчэ 26 % - трэцімі і наступнымі. У тым жа годзе дзякуючы экстракарпаральнаму апладненню мамамі сталі 1610 жанчын.