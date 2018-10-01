Белтэлерадыёкампанія пачынае новы тэлесезон

Зарад энергіі з раніцы, самыя актуальныя навіны на працягу дня, упадабаныя спартыўныя трансляцыі і прамыя эфіры ў любы час у транспарце і на працы... і, нарэшце, забаўнае шоу выхадным вечарам - усё гэта галоўны медыяхолдынг краіны! Адкрывае тэлегод самая народная праграма - "Добрай раніцы, Беларусь!". Толькі сёння да калегаў у суседняй студыі прыходзяць кіраўнікі каналаў, прадзюсары, рэжысёры, аўтары і вядучыя праектаў, каб распавесці пра новыя падзеі ў вяшчальнай сетцы.

Тэлегод абяцае быць насычаным - у кожнай кнопкі ў планах не менш за пяць прэм'ерных праектаў. На працягу сезона гледачоў чакаюць эксклюзіўныя трансляцыі, кінапаказы для ўсіх узростаў і пераваг, міжпраграмныя ролікі, прысвечаныя буйным гістарычным юбілеям.