3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
Белтэлерадыёкампаніі - 70
Прымае віншаванні ў першы дзень новага года традыцыйна і Белтэлерадыёкампанія. 1 студзеня круглая дата. БТ - 70 гадоў!
1 студзеня 1956 года пачало працаваць беларускае тэлебачанне. Да гледачоў з экрана звярнулася Тамара Бастун. Спачатку перадачы вяліся з мінскай тэлестудыі, аб'ём вяшчання - усяго 2-3 гадзіны за суткі. Сёння толькі "Першы інфармацыйны" - кругласутачна.
Медыяхолдынг прайшоў гістарычны шлях: ад кінаплёначнай эры да лічбавых тэхналогій. Зараз Белтэлерадыёкампанія - гэта 8 тэлевізійных кнопак, 5 радыёстанцый. Ёсць свае ТРК у пяці абласцях. А яшчэ "Беларусь-5 Інтэрнэт". Свой сайт, дадатак. Словам, нават калі вы не глядзіце нас праз тэлевізар, вы глядзіце БТ!
Наша кампанія дала шанц заявіць пра сябе талентам з народа. "Фактар.by" стала самым папулярным музычным шоу і штотыднёвым лідарам вячэрняга прайм-тайма на "Беларусь 1".
Шмат эксклюзіва аб ТБ-закуліссе - не прапусціце сёння ў нашых эфірах. Вялікая прэм'ера - "Людзі з тэлевізара" у 10:10 і 21:15 на "Першым інфармацыйным" і ў 19:10 - на "Беларусь 1".