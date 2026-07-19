Белтэлерадыёкампанія пакажа цырымонію закрыцця "Славянскага базару" ў прамым эфіры 19 ліпеня
Па традыцыі Белтэлерадыёкампанія праводзіць трансляцыі галоўных канцэртных праграм і прадстаўляе шырокую падзейную панараму свята. Кожны вечар тэлеканалы "Беларусь 1" і "Беларусь 24" прыадкрываюць заслону фестывальнай атмасферы Віцебска ў відэадзённіках "Славянскага базару".
Ужо 19 ліпеня прагучыць фінальны акорд фестывалю - цырымонія закрыцця XXXV "Славянскага базару ў Віцебску". Убачыць канцэрт можна будзе ў 21:00 на тэлеканалах "Беларусь 1" і "Беларусь 24".
У рамках закрыцця ўдзельнікі конкурсу выканаўцаў эстраднай песні "Віцебск-2026" выступяць з праграмай "Славянскі хіт" у суправаджэнні аркестра.
Не застануцца ў баку і лічбавыя пляцоўкі Белтэлерадыёкампаніі. Хвалю свежых навін лавіце на партале news.by, у Telegram-каналах NEWS.BY і Радыё_1, а таксама YouTube-канале "Першага інфармацыйнага": "NEWS.BY: навіны Беларусі і свету".