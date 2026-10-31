Белтэлерадыёкампанія рыхтуецца да юбілейнага чэмпіянату па колцы дроў

Адной з самых яркіх падзей у праграме мерапрыемстваў, безумоўна, стане чэмпіянат па колцы дроў сярод супрацоўнікаў СМІ. Да адной з самых любімых карпаратыўных падзей для работнікаў масмедыя краіны і не толькі для іх застаўся роўна тыдзень.

Пяць гадоў таму чэмпіянат ініцыяваў Прэзідэнт. І вось 8 лістапада адзначаем першы юбілей.

З усёй адказнасцю і імкненнем паказаць сябе на найвышэйшым узроўні - не толькі ў эфірах на любых платформах - рыхтуецца і каманда Белтэлерадыёкампаніі (гл. відэа).