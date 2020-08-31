Дабрачынная акцыя прайшла ў гарадской дзіцячай клінічнай бальніцы № 3

Дабрачынная акцыя "У школу з прафсаюзам" прайшла сёння ў 3-й дзіцячай бальніцы Мінска. З падарункамі ў педыятрычнае аддзяленне прыехалі студэнты Беларускага медыцынскага каледжа. Сшыткі, альбомы, фарбы, алоўкі - канцылярскія наборы атрымалі маленькія пацыенты. Таксама для дзяцей правялі і гульнявую праграму.



Акрамя гэтага, прафсаюзныя камітэты дапамагаюць падрыхтавацца да навучальнага года і дзецям, чые бацькі працуюць ва ўстановах аховы здароўя. У сталіцы гэта больш за 5 тысяч школьнікаў.



