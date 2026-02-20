Бліны і фаер-шоу - у Белавежскай пушчы 21 лютага праводзілі Снягурку і сустракалі вясну

У запаведным лесе не толькі сустракалі вясну, але і разам з Дзедам Марозам адпраўлялі ў Антарктыду ўсю яго сям'ю. Снягурка падзялілася: адчувае набліжэнне цяпла, а раставаць не ўваходзіць у яе планы, таму курс трымае на Паўднёвы полюс. Спраў у яе там шмат: будзе дапамагаць навукоўцам і даглядаць пінгвінаў.