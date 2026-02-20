3.73 BYN
Бліны і фаер-шоу - у Белавежскай пушчы 21 лютага праводзілі Снягурку і сустракалі вясну
Бліны, фаер-шоу і развітанне з навагодняй казкай. 21 лютага ў Белавежскай пушчы з размахам адзначылі Масленіцу. А заадно праводзілі на Паўднёвы полюс Снягурку: унучка Дзеда Мароза не любіць цяпло і вырашыла перачакаць яго ў Антарктыдзе.
Праводзіны зімы ў Белавежскай пушчы - падзея заўсёды яркая. Па традыцыі і ў 2026 годзе на Масленіцу тут сабраліся сотні гасцей. Карагоды і танцы на паляне з самай раніцы.
Без бліноў на свяце нікуды: тонкія, прыгожыя, а самае галоўнае - з лясным варэннем. Кухары працавалі без перапынку на радасць людзям.
Выстаяць перад румянымі прыгажунамі проста немагчыма. Ды і ёсць народная прыкмета: чым больш бліноў з'едзена на Масленіцу, тым больш шчасця будзе ў годзе.
"Бліны цудоўныя, гарбата гарачая - усё смачна, выдатна. Праграма, атмасфера - усё для свята створана", - дзеліцца ўражаннямі наведвальніца Белавежскай пушчы.
"Самае важнае ў любым свяце - гэта людзі. Столькі іх шмат прыехала, усім весела, усе былі гатовы вадзіць карагоды!" - не ўтойвае эмоцый госць свята.
У запаведным лесе не толькі сустракалі вясну, але і разам з Дзедам Марозам адпраўлялі ў Антарктыду ўсю яго сям'ю. Снягурка падзялілася: адчувае набліжэнне цяпла, а раставаць не ўваходзіць у яе планы, таму курс трымае на Паўднёвы полюс. Спраў у яе там шмат: будзе дапамагаць навукоўцам і даглядаць пінгвінаў.
Дзед Мароз:
"Шмат гадоў я праводжу Снягурку ў Антарктыду, а да гэтага дня прывыкнуць ніяк не магу. Здавалася б, і весялосць, і радасць. Масленіца - усё-такі свята, а з другога боку, сумна. Я, можна сказаць, на круглы год застаюся адзін, таму я вельмі спадзяюся, што госці Белавежскай пушчы будуць наведваць мяне, весяліць, не даваць мне сумаваць і час пройдзе хутчэй. І я зноў сустрэну сваю Снягурку ў Белавежскай пушчы".
"Я еду ненадоўга, у снежні мы зноў сустрэнемся", - паабяцала Снягурка.
Зімовы турыстычны сезон закрыты
У санкі разам са Снягуркай селі Матухна Зіма, Завіруха, Завея. Вярнуцца паабяцалі з першымі маразамі - у снежні. Дарэчы, гэты зімовы сезон быў добры: Белавежскую пушчу наведалі каля 100 тыс. чалавек.
Кульмінацыяй свята стала спальванне чучала Масленіцы, а разам з ім і ўсіх нягод.