Блогеры з Кітая пачалі тур па замках і гарадах Беларусі

Беларусь вачамі блогераў з Кітая. 7 верасня стартаваў азнаямленчы тур для відэакрэатараў з Паднябеснай па нашай краіне. Удзельнікі праекта - аўтары са шматмільённай аўдыторыяй. Асаблівая ўвага - гісторыка-культурнай спадчыне. У праграме - Мірскі і Нясвіжскі замкі, палац Булгакаў у Жылічах, знакавыя месцы Гродна і Мінска.

блогеры из Китая

Блог-тур дапаможа ўлюбіць у нашу краіну новую аўдыторыю, прыцягнуць турыстаў, а таксама стварыць новыя турыстычныя прадукты.