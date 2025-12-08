БНТУ - 105 гадоў: кузня інжынерных кадраў Беларусі адзначае юбілей

Кузня інжынерных кадраў Беларусі адзначае юбілей! БНТУ - 105 гадоў! Са святам калектыў ВНУ павіншаваў Прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што створаны ў гады савецкай індустрыялізацыі ўніверсітэт зрабіў вялікі ўклад у станаўленне айчыннай прамысловасці.

Зараз у БНТУ амаль 90 кафедр, веды атрымліваюць каля 21 тысячы студэнтаў. Чвэрць з іх - замежныя грамадзяне з 35 краін. Выбар кірункаў шырокі: больш як 140 спецыяльнасцяў. У топе - машынабудаванне, будаўніцтва і электроніка. З гэтага навучальнага года адчынена новая спецыяльнасць "Экалагічны аўдыт і забеспячэнне якасці навакольнага асяроддзя", а ў наступным годзе плануецца запуск яшчэ аднаго кірунку.