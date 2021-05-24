3.68 BYN
Больш за 300 арганізацый у Беларусі гатовыя працаўладкаваць навучэнцаў без дзяржпадтрымкі
Больш за 300 арганізацый гатовыя працаўладкаваць моладзь без дзяржпадтрымкі. Даступныя звыш 5 тысяч вакансій.
Свае сілы можна паспрабаваць у лясгасах, фермерскіх гаспадарках, прадпрыемствах гандлю, грамадскага харчавання, аддзяленнях Белпошты, а таксама ў некаторых установах аховы здароўя. Што датычыцца Мінска, адзін з самых папулярных аб'ектаў часовага працаўладкавання ў навучэнцаў - гэта заапарк. З маладымі людзьмі наймальнікі складаюць тэрміновыя працоўныя дамовы. На іх распаўсюджваюцца нормы Працоўнага кодэкса і заканадаўства аб ахове працы. Заработная плата вар'іруецца і пачынаецца прыкладна з 400 рублёў. Таксама ў профільным ведамстве сёння распавялі, якія дакументы патрэбныя для часовага працаўладкавання.
У падлеткаў ва ўзросце ад 14 да 16 гадоў працоўны дзень не больш за 4 з паловай гадзіны, у маладых людзей з 16 да 18 - 7-гадзінны.
Што датычыцца студэнцкіх атрадаў, у іх трэці працоўны семестр стартуе 27 чэрвеня, у Дзень моладзі, у Мінску. Пунктам адліку стане плошча Дзяржаўнага флага, дзе збяруцца 700 байцоў студатрадаў. Ім уручаць працоўныя пуцёўкі.
Сёлета ў складзе студэнцкіх атрадаў розных профіляў плануецца працаўладкаваць не менш як 25 тысяч чалавек.