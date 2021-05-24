Больш за 300 арганізацый у Беларусі гатовыя працаўладкаваць навучэнцаў без дзяржпадтрымкі

Свае сілы можна паспрабаваць у лясгасах, фермерскіх гаспадарках, прадпрыемствах гандлю, грамадскага харчавання, аддзяленнях Белпошты, а таксама ў некаторых установах аховы здароўя. Што датычыцца Мінска, адзін з самых папулярных аб'ектаў часовага працаўладкавання ў навучэнцаў - гэта заапарк. З маладымі людзьмі наймальнікі складаюць тэрміновыя працоўныя дамовы. На іх распаўсюджваюцца нормы Працоўнага кодэкса і заканадаўства аб ахове працы. Заработная плата вар'іруецца і пачынаецца прыкладна з 400 рублёў. Таксама ў профільным ведамстве сёння распавялі, якія дакументы патрэбныя для часовага працаўладкавання.