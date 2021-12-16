Больш чым 3,5 тыс. іншаземцаў захацелі стаць беларусамі
За апошнія чатыры месяцы ў дэпартамент па грамадзянстве і міграцыі МУС Беларусі паступіла больш чым 3,5 тысячы заяў аб набыцці беларускага грамадзянства. Большасць з тых, хто звярнуўся, - украінцы. Усе матэрыялы ведамства вывучае ў аператыўным парадку і накіроўвае ў Адміністрацыю Прэзідэнта для далейшага разгляду камісіяй па пытаннях грамадзянства. З-за пэўных акалічнасцяў не ўсе іншаземцы маюць магчымасць адмовіцца ад свайго мінулага грамадзянства, што з'яўляецца безумоўным патрабаваннем беларускага заканадаўства.
За чатыры месяцы па выніках разгляду зваротаў беларускае грамадзянства ўжо атрымалі 1 600 іншаземцаў, з іх амаль 1,5 тыс. - людзі, якя прыбылі з Украіны.