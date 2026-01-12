Глядзець анлайнПраграма ТБ
Больш як 1 млн рублёў са спецфонду Прэзідэнта будзе накіравана на падтрымку адоранай моладзі

У 2026 годзе на падтрымку адоранай моладзі Беларусь накіруе з бюджэту больш як мільён рублёў. Адпаведнае распараджэнне падпісаў кіраўнік дзяржавы.

Так, стыпендыі Прэзідэнта прызначаны 194 студэнтам ВНУ. Аналагічная падтрымка прадугледжана для 55 аспірантаў, якія працуюць над актуальнымі навуковымі даследаваннямі.

Гранд-прэмій з прысваеннем звання лаўрэата спецыяльнага фонду ўдастоены 38 пераможцаў міжнародных алімпіяд і конкурсаў. Спецыяльнымі прэміямі заахвочаны 320 навучэнцаў, курсантаў і студэнтаў.

Асаблівая ўвага - педагагічным і навуковым працаўнікам. За асаблівы ўклад у развіццё здольнасцяў адораных навучэнцаў і студэнтаў ім прысуджана 51 узнагарода.

