3.70 BYN
2.93 BYN
3.42 BYN
Больш як 1 млн рублёў са спецфонду Прэзідэнта будзе накіравана на падтрымку адоранай моладзі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У 2026 годзе на падтрымку адоранай моладзі Беларусь накіруе з бюджэту больш як мільён рублёў. Адпаведнае распараджэнне падпісаў кіраўнік дзяржавы.
Так, стыпендыі Прэзідэнта прызначаны 194 студэнтам ВНУ. Аналагічная падтрымка прадугледжана для 55 аспірантаў, якія працуюць над актуальнымі навуковымі даследаваннямі.
Гранд-прэмій з прысваеннем звання лаўрэата спецыяльнага фонду ўдастоены 38 пераможцаў міжнародных алімпіяд і конкурсаў. Спецыяльнымі прэміямі заахвочаны 320 навучэнцаў, курсантаў і студэнтаў.
Асаблівая ўвага - педагагічным і навуковым працаўнікам. За асаблівы ўклад у развіццё здольнасцяў адораных навучэнцаў і студэнтаў ім прысуджана 51 узнагарода.