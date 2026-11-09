Больш як 100 удзельнікаў прапанавалі адукацыйныя IT-праекты на хакатоне LBSUhack 2026

Ператварыць свае ідэі ў рэальныя праекты ў Беларусі можа нават школьнік. У Ліцэі БДУ упершыню праходзіць хакатон LBSUhack 2026. Гэта спаборніцтвы сярод юных айцішнікаў, якія доўжыліся чатыры дні. Падчас іх удзельнікі ператварылі свае IT-ідэі ў рэальныя прадукты на тэму адукацыі, злучыўшы праграміраванне, эканоміку і маркетынг.

Для каго прызначаны прадукт, як ён будзе працаваць і колькі будзе каштаваць яго стварэнне і далейшая падтрымка - гэта не абстрактная лекцыя аб тэхналогіях, а жывая камандная праца, падчас якой больш за 100 удзельнікаў аб'ядналіся ў групы, рэалізавалі свае ідэі ў гатовыя прадукты. 9 лістапада яны прапанавалі іх на суд журы.

Камісія ацэньвала адпаведнасць праекта заяўленай праблематыцы і тэхнічнаму заданню, якасць прэзентацыі і візуалізацыі канцэпцыі, арыгінальнасць і карыснасць ідэі, а таксама актыўнасць распрацоўшчыкаў.

Таццяна Мамчыц, дырэктар Ліцэя ім. Ф. Э. Дзяржынскага БДУ: "Упершыню ў Рэспубліцы Беларусь мы праводзім распрацоўку IT-праекта не для бізнесу, а для сістэмы адукацыі. Юнакі і дзяўчаты, якія вучацца ў розных школах, гімназіях, бачаць гэтыя праблемы, і як яны гэта бачаць, яны сёння прапануюць нам".

Прызавы фонд хакатона размяркуюць паміж трыма лепшымі камандамі. Маладыя людзі атрымаюць магчымасць матэрыяльна падмацаваць рэалізацыю сваіх праектаў. Удзельнікаў таксама чакаюць дыпломы, сертыфікаты і прызы. Але галоўнае - гэта вопыт і карысныя знаёмствы з будучымі патэнцыйнымі калегамі і партнёрамі.