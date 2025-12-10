Больш як 2 трлн долараў - урон, нанесены Беларусі падчас Вялікай Айчыннай вайны

Урон, нанесены Беларусі падчас Вялікай Айчыннай вайны, папярэдне ацэнены ў суму, якая перавышае 2 трлн долараў. І гэта лічба - толькі прамыя матэрыяльныя страты, без уліку чалавечых жыццяў і культурных каштоўнасцяў. Пра гэта сёння ў Мінску расказаў генеральны пракурор Беларусі падчас III Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, прымеркаванай да прыняцця Канвенцыі ААН аб папярэджанні злачынства генацыду і пакаранні за яго. У ліку галоўных тэм абмеркавання - стварэнне новай міжнароднай канвенцыі аб генацыдзе - сучаснай, без тэрмінаў даўнасці. Дарэчы, Беларусь сёння ідзе ў авангардзе гэтай працы (больш падрабязна – глядзіце відэа).