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Больш як 300 тыс. жыхароў Віцебскай вобласці далучыліся да навядзення парадку

Больш як 300 тысяч жыхароў Віцебскай вобласці далучыліся да навядзення парадку! Людзі выйшлі на добраўпарадкаванне паркаў і сквераў, асаблівая ўвага - мемарыялам, абеліскам і воінскім пахаванням.

Як традыцыю падтрымліваюць у Віцебску, раскажа Марына Раманоўская (глядзіце відэа).