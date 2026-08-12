Больш як 42 тыс. удзельнікаў далучыліся да праекта "Марафон 10 тысяч крокаў"
Па ўсёй Беларусі ўжо крочаць больш як 42 тыс. чалавек - гэта ўдзельнікі марафона Прэзідэнцкага спартыўнага клуба "10 тысяч крокаў".
Зарэгістравацца яшчэ можна да 14 жніўня. Галоўная задача - за 100 актыўных дзён накрочыць адзін мільён крокаў, пры гэтым выканаўшы шэраг дадатковых умоў, якія дакладна прапісалі арганізатары.
Дарэчы, удзельнікі марафона праяўляюць крэатыў і публікуюць у сацыяльных сетках відэаролікі, дзе знаёмяць аўдыторыю са славутасцямі свайго населенага пункта. Гэта натхніла арганізатараў на своеасаблівы чэлендж, у якім ужо вядомы 10 пераможцаў.
Пераможцу марафона, які будзе вызначаны рандомна пасля 31 кастрычніка, чакае галоўны прыз - сертыфікат на падарожжа на 15 тыс. рублёў. Акрамя таго, кожныя 30 дзён будзе вызначацца ўладальнік прыза "Месяц у кедах", і першая кантрольная адсечка ўжо 24 жніўня.