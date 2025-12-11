Больш за 1 млн 240 тыс. еўрапейцаў скарысталіся беларускім бязвізам з пачатку яго дзеяння

Жыхары еўрапейскіх краін з падзякай успрынялі навіну аб падаўжэнні бязвізавага ўезду ў Беларусь на ўвесь наступны год. Наша краіна стварае ўсе ўмовы для камфортнага і бяспечнага знаходжання кожнага чалавека. Адгэтуль і такая папулярнасць у падарожнікаў.

Беларусь чарговы раз дэманструе свету сваю гасціннасць. Наша краіна адкрыта для замежных гасцей. Толькі за 2025 год беларускі кірунак для падарожжаў выбралі больш як 210 тыс. чалавек з 38 краін, уключаных у спіс бязвізу (гл. відэа).