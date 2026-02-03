3.73 BYN
Больш за 110 адзінак спецтэхнікі працавалі ў Мінскай вобласці ўначы на ўборцы снегу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У сувязі з моцным снегападам прадпрыемствы ЖКГ пераведзены на ўзмоцнены рэжым работы.
У ноч з 4 на 5 лютага на ўборцы снегу ў Мінскай вобласці было задзейнічана больш за 110 адзінак спецтэхнікі і каля 200 чалавек. Расчышчана 846 км дарог, зрасходавана 517 т супрацьгалалёдных матэрыялаў.
У ЖКГ нагадваюць аўтаўладальнікам, што неабходна расчышчаць снег вакол сваёй машыны ў радыусе метра. Таксама просяць не загрувашчваць праезды - гэта перашкаджае рабоце спецтэхнікі.