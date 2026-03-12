Больш за 120 беларусаў папоўнілі рады грамадскіх арганізацый
Напярэдадні Дня Канстытуцыі ў краіне праходзяць урачыстыя цырымоніі ўступлення ў рады піянерскай арганізацыі, Саюза моладзі, а таксама акцябрат і грамадскага аб'яднання "Белая Русь". 13 марта эстафету пераняў Мінск.
Бесперапынная сувязь пакаленняў
13 сакавіка Музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны стаў сімвалічнай і цэнтральнай пляцоўкай для хлопцаў і дзяўчат, якія адкрываюць новую старонку свайго жыцця. 13 сакавіка больш за 120 беларусаў уступаюць у грамадскія арганізацыі. Адсюль і ўнікальнасць цырымоніі - малодшыя школьнікі стануць акцябратамі, акцябраты папоўняць рады Беларускай рэспубліканскай піянерскай арганізацыі, піянеры зробяць крок у Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі, а актывісты Саюза моладзі прадоўжаць свой шлях, уступаючы ў рэспубліканскую партыю "Белая Русь". Таксама юныя і маладыя актывісты вымавілі клятву і атрымалі значкі і гальштукі з рук лідараў арганізацый.
Таксама адзначым значнасць выбранай лакацыі. Музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны - гэта асаблівае месца для беларусаў. Тут за кожнай сцяной, за кожным экспанатам захоўваецца памяць аб тых, хто абараняў нашу краіну.
Такая ўрачыстая цырымонія напярэдадні Дня Канстытуцыі нашай краіны падкрэслівае асаблівую і значную сувязь пакаленняў беларусаў.