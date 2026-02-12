Больш за 120 навучальных устаноў і 40 прадпрыемстваў бяруць удзел у выставе "Адукацыя і кар'ера"

Звыш 5 тыс. чалавек наведалі выставу "Адукацыя і кар'ера" за першы дзень працы. Яна знаёміць з магчымасцямі, якія прапануюць больш за 120 навучальных устаноў і каля 40 прадпрыемстваў. А галоўная тэма для абітурыентаў сёння - уступная кампанія. 2 этапы рэпетыцыйнага ЦЭ ў мінулым, заключны пройдзе ў сакавіку.

Уступілі ў сілу змяненні парадку правядзення іспытаў. У пераліку прадметаў па выбары з'явілася "Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі", таксама зараз дазволена выкарыстоўваць калькулятары на хіміі і фізіцы. Асобна прапрацаваны сацыяльныя аспекты, напрыклад, школьнікі з парушэннямі апорна-рухальнага апарата змогуць не ўдзельнічаць у жараб'ёўцы месцаў у аўдыторыі.