Больш за 120 навучальных устаноў і 40 прадпрыемстваў бяруць удзел у выставе "Адукацыя і кар'ера"
Звыш 5 тыс. чалавек наведалі выставу "Адукацыя і кар'ера" за першы дзень працы. Яна знаёміць з магчымасцямі, якія прапануюць больш за 120 навучальных устаноў і каля 40 прадпрыемстваў. А галоўная тэма для абітурыентаў сёння - уступная кампанія. 2 этапы рэпетыцыйнага ЦЭ ў мінулым, заключны пройдзе ў сакавіку.
Уступілі ў сілу змяненні парадку правядзення іспытаў. У пераліку прадметаў па выбары з'явілася "Гісторыя Беларусі ў кантэксце сусветнай гісторыі", таксама зараз дазволена выкарыстоўваць калькулятары на хіміі і фізіцы. Асобна прапрацаваны сацыяльныя аспекты, напрыклад, школьнікі з парушэннямі апорна-рухальнага апарата змогуць не ўдзельнічаць у жараб'ёўцы месцаў у аўдыторыі.
Рэгістрацыя на цэнтралізаваны іспыт і тэсціраванне пройдзе з 9 па 22 красавіка. Асноўныя даты выпрабаванняў - 26 і 29 мая. Для тых, хто не зможа прыняць удзел у асноўны перыяд, ёсць рэзервовыя дні: 18, 20 і 22 чэрвеня.