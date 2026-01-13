Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Больш за 130 купеляў абсталююць на Вадохрышча ў Беларусі

19 студзеня праваслаўныя вернікі адзначаць Вадохрышча. Адна з традыцый - купанне ў палонцы. У краіне будуць даступныя больш за 130 пунктаў.

Ратавальнікі і медыкі раяць выконваць шэраг рэкамендацый. Напрыклад, выкарыстоўваць неслізготны абутак, узяць з сабою цёплы халат і рушнік, камплект сухога адзення, абавязкова зрабіць размінку, каб падрыхтаваць цела да холаду.

Да свята будуць размешчаны і пункты грамадскага харчавання, каб людзі пасля акунання маглі папіць гарачую гарбату і перакусіць, палаткі для абагрэву. Будзе дзяжурыць хуткая дапамога.

Таксама медыкі рэкамендуюць у моцныя маразы ўцяпліцца, выкарыстоўваць ахоўныя крэмы ад марозу, адмовіцца ад абцасаў.

Разделы:

ГрамадстваРэлігія