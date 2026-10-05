Больш за 14 % насельніцтва Мінскай вобласці плануюць прайсці вакцынацыю супраць грыпу
Восень - традыцыйны перыяд прастуд і грыпу. Масавая вакцынацыя праходзіць у Беларусі. Прэпараты для імунізацыі паступілі ва ўсе паліклінікі. Атрымаць накіраванне на вакцынацыю можна ў даўрачэбным кабінеце.
Вакцынацыя - гэта своечасовая прафілактыка і клопат пра здароўе. Спецыялісты Мінскай вобласці надаюць асаблівую ўвагу групам рызыкі - тым, хто кантактуе з вялікай колькасцю людзей: медыцынскім работнікам, настаўнікам і школьнікам.
Мабільныя брыгады гатовыя выехаць на любое прадпрыемства або навучальную ўстанову. Вакцынацыю можна прайсці некалькімі прэпаратамі. Усе яны праходзяць тэставанне і кантроль якасці пры ўвозе ў Беларусь.
Імунны адказ пачынае фарміравацца праз 2-3 тыдні пасля ўколу, вакцына эфектыўная на працягу аднаго сезону. Склад прэпарата абнаўляецца штогод з улікам новых штамаў. Больш за 14 % насельніцтва Мінскай вобласці плануюць прайсці вакцынацыю.