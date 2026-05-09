Больш за 200 удзельнікаў з 8 краін сабраліся на XXXI Міжнародны медыцынскі форум "Ахова здароўя"
Аўтар:Вікторыя Шаркова
Мінск стаў цэнтрам прыцягнення прафесіяналаў медыцыны з розных краін. XXXI Міжнародны медыцынскі форум "Ахова здароўя" адкрыўся 12 мая ў Мінскім міжнародным выставачным цэнтры. Вядучыя беларускія і міжнародныя кампаніі дэманструюць свае інавацыі.
За 4 дні на форуме пройдзе каля 40 канферэнцый і семінараў.
Сабраліся больш за 200 удзельнікаў з 8 краін: Беларусь, Расія, Венгрыя, Індыя, Латвія, Турцыя, Швейцарыя і Кітай. Заяўлена грандыёзная дзелавая праграма. Удзельнікаў чакаюць майстар-класы, прэзентацыі прэпаратаў, стэнды з сучасным абсталяваннем апошняга пакалення (гл. відэа).