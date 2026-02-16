3.72 BYN
Больш за 227 тыс. чалавек атрымалі падтрымку ад Беларускага Чырвонага Крыжа ў 2025 годзе
У 2025 годзе больш за 227 тыс. чалавек атрымалі падтрымку ад Беларускага Чырвонага Крыжа. Вынікі працы аб'яднання былі падведзены ў Мінску.
Вось ужо больш чым стагоддзе супрацоўнікі і валанцёры выконваюць сваю галоўную місію - паляпшаюць якасць жыцця людзей. Асаблівая ўвага надаецца інвалідам і пажылым людзям. Для гэтых катэгорый грамадзян працуюць спецыялізаваныя медыка-сацыяльныя службы, а валанцёры аказваюць комплексную падтрымку: сацыяльную, медыцынскую і псіхалагічную.
Армія добраахвотнікаў таксама неадкладна рэагуе на крызісныя сітуацыі. Толькі за 2025 год яны выязджалі на 45 рознага роду здарэнняў. Яшчэ адзін важны напрамак - навучанне насельніцтва асновам першай медыцынскай дапамогі. Летась такую падрыхтоўку прайшлі амаль 58 тыс. чалавек.
Штат Беларускага Чырвонага Крыжа сёння - гэта больш чым 300 супрацоўнікаў і 14 тыс. валанцёраў. Дзейнасць аб'яднання актыўна падтрымліваюць звыш 1 млн беларусаў, гэта значыць кожны восьмы жыхар краіны.
У найбліжэйшых планах Беларускага Чырвонага Крыжа - распрацоўка і рэалізацыя новых праектаў і задач.