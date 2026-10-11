Больш за 30 краін прынялі ўдзел у Контртэрарыстычным форуме ў Мінску
Запыт на бяспеку - галоўны трэнд апошніх гадоў. Інфармацыйны, дыпламатычны, фінансава-эканамічны націск - рэаліі нашых дзён. У арсенале "моцных свету" даўно не толькі традыцыйныя інструменты, але і тэхналогіі каляровых рэвалюцый, гібрыднага ўздзеяння. І на новыя пагрозы патрэбен канкрэтны адказ.
На тыдні Беларусь прыняла маштабны Контртэрарыстычны форум. Выставачны цэнтр "БелЭкспа" сабраў спецыялістаў больш як з 30 краін. У праграме IV канферэнцыя СНД па процідзеянні тэрарызму і экстрэмізму і XII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя Рэгіянальнай антытэрарыстычнай структуры ШАС. Кульмінацыяй стала практычная фаза: у вучэннях "Еўразія-Антытэрор" удзельнічалі спецпадраздзяленні шасці дзяржаў.
Форум прайшоў пад патранажам кіраўніка дзяржавы. Беларусь выступіла пляцоўкай для выпрацоўкі сумесных рашэнняў, пацвердзіўшы прыхільнасць умацаванню міжнароднай стабільнасці і бяспекі. Тут не проста абмяркоўвалі пагрозы, тут адпрацоўвалі, як дзейнічаць разам, калі лік ідзе на секунды.
Больш за 300 дэлегатаў, звыш 30 краін - прадстаўнікі профільных ведамстваў і міжнародных арганізацый. Упершыню ў Беларусі Рэгіянальная антытэрарыстычная структура ШАС і Антытэрарыстычны цэнтр СНД аб'ядналі тэарэтычную і практычную часткі ў адным фармаце. Задача - не толькі абмеркаваць сучасныя выклікі, але і праверыць на справе, наколькі ўзгоднена краіны гатовыя на іх рэагаваць. Беларусь дала пляцоўку для такога ўзаемадзеяння, робячы свой унёсак ва ўмацаванне бяспекі на еўразійскай прасторы (гл. відэа).