Больш за 40 краін прымуць удзел у выставе "ІНАПРАМ. Беларусь"
Прафесіяналы з больш як 40 краін свету прымуць удзел у выставе "ІНАПРАМ. Беларусь". Гэта лічба амаль удвая перавышае леташні ўзровень. Такая ўвага ад замежнага бізнесу гаворыць аб прэстыжы форуму і імкненни замежных кампаній да супрацоўніцтва з нашай краінай.
Прадукцыю і распрацоўкі прадэманструюць паўтысячы кампаній, маштабы выставачнай плошчы - 20 тыс. кв. м. Асобныя экспазіцыі падрыхтавалі нашы расійскія партнёры, таксама Узбекістан, Казахстан, Азербайджан і Кыргызстан. З прэм'ерай на выставе ў Мінску будуць Камбоджа і Іран.
На выставе пакажуць рашэнні для розных сфер прамысловасці. Што датычыцца беларускай экспазіцыі, на правах гаспадыні форуму яна будзе самай маштабнай. Усяго больш за паўтары сотні кампаній. Прэзентуюць і тавары Саюзнай дзяржавы - беларуска-расійскі 3D-прынтар, беспілотныя тэхналогіі і навінкі ў машынабудаванні.
Нагадаем, гэтымі днямі таксама прэм'еры ЕАЭС збяруцца на Еўразійскі міжурадавы савет, таксама запланавана і пасяджэнне Саўміна Саюзнай дзяржавы. Сур'ёзная дзелавая праграма чакаецца і на самой выставе. Увага да падзеі вялікая. Асвятляць форум будуць больш за 300 прадстаўнікоў вядучых СМІ еўразійскай прасторы.