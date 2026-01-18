3.72 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Больш за 6 тыс. надзвычайных сітуацый, звыш 50 тыс. выездаў - у МНС Беларусі падвялі вынікі года
Заўсёды першыя на месцы надзвычайнай сітуацыі, у дапамозе, у спаборніцтвах. У МНС у Дзень ратавальніка падвялі вынікі працы за 2025 год. Як адзначыў кіраўнік ведамства, агульнае аператыўнае становішча застаецца пад кантролем.
У 2025 годзе адбылося больш за 6 тыс. надзвычайных сітуацый, звыш 50 тыс. выездаў. Выратаваны тысячы людзей. Нашы ратавальнікі паказалі сябе і на міжнароднай арэне - гуманітарныя і выратавальныя місіі, чэмпіянат па пажарным спорце.
Вынікі года
19 студзеня адзначылі лепшых супрацоўнікаў Міністэрства па надзвычайных сітуацыях дзяржаўнымі прэміямі, падзякамі, а таксама нечарговымі званнямі. Акрамя таго, былі адзначаны таксама 2 сабакі, якія ўдзельнічалі ў гуманітарнай і выратавальнай місіях у М'янме.
Пасля цырымоніі ўзнагароджання ў МНС падвялі вынікі працы. Паводле слоў міністра, агульнае аператыўнае становішча застаецца пад кантролем. Трэба сказаць, што летась адбылося больш за 6 тыс. надзвычайных сітуацый. Пераважная большасць з іх гэта, вядома, пажары. Нягледзячы на нязначны рост, гібель людзей зніжана больш як на 2 %. Практычна ў 2,5 раза скарацілася дзіцячая смяротнасць.
Амаль на 25 % зменшылася і колькасць тапельцаў. Станоўчая дынаміка захоўваецца ўжо чацвёрты год запар. Вяртаючыся да пажараў, варта адзначыць і вынікі маштабнай прафілактыкі. Усталяваны дзясяткі тысяч аўтаномных пажарных апавяшчальнікаў.