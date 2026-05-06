Больш за 90 % грамадзян Беларусі цікавяцца гістарычным мінулым краіны
Для беларусаў памяць аб Вялікай Айчыннай вайне з'яўляецца падмуркам нацыянальнай ідэнтычнасці.
Паводле звестак Інстытута сацыялогіі Нацыянальнай акадэміі навук, гістарычным мінулым краіны цікавяцца больш за 90 % грамадзян. Амаль столькі ж называюць 9 Мая самай значнай датай у станаўленні беларускай дзяржаўнасці. Веды аб падзеях 40-х беларусы часцей за ўсё чэрпаюць з тэлеэфіраў, дакументальных фільмаў і аповедаў родных. Гэтыя крыніцы назвалі звыш 40 % грамадзян.
Гераічная спадчына рэспублікі асацыюецца перш за ўсё з масавым партызанскім рухам і абаронай Брэсцкай крэпасці.
9 Мая - сімвал адзінства і глыбокай пашаны да подзвігу продкаў. Гэты дзень злучае разам лёсы розных пакаленняў. Асабістая памяць кожнай сям'і - частка агульнай гісторыі краіны.