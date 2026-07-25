Брэст адзначае Дзень горада - святочная праграма ахоплівае 4 дні
Брэст адзначае Дзень горада. Святочная праграма ахоплівае 4 дні. 25 ліпеня, у Дзень пажарнай службы, горад над Бугам сустрэне міжнародныя спаборніцтвы "Брэсцкі рубеж" у дысцыпліне "Наймацнейшы ратавальнік-пажарны".
Госці ўбачаць выставу тэхнікі і паказальныя выступленні агняборцаў. Відовішчнае шоу і спаборніцтвы збяруць гледачоў на набярэжнай горада.
Руслан Любечка, першы намеснік начальніка Брэсцкага абласнога ўпраўлення МНС Беларусі: "Удзел бяруць 10 каманд: 9 каманд з Беларусі і 1 - нашы госці з Санкт-Пецярбурга. Усяго больш за 70 чалавек. Мы кожны год расцём, робім спаборніцтвы больш маляўнічымі, каб найбольш эфектыўна папулярызаваць прафесію ратавальніка ў Беларусі".
Галоўная пляцоўка свята разгорнецца каля Палаца водных відаў спорту, дзе гасцей чакаюць гульні, інтэрактывы, кірмаш, фуд-корт, музейныя выставы. Там жа пройдуць паказальныя выступленні мотакаскадзёраў. Свята будуць сустракаць на пешаходнай вуліцы Савецкай, у Парку культуры і адпачынку. Вечарам пройдзе святочны канцэрт. А кульмінацыяй дня стане феерверк.