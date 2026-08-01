Брэст ператварыўся ў паўднёвы курорт: як горад спраўляецца з 37-градуснай спёкай
Хваля анамальнай спёкі прыйшла ў Беларусь. 1 жніўня сіноптыкі аб'явілі чырвоны ўзровень небяспекі. Максімальны плюс - да 37 градусаў - адчулі на сабе ў гэтыя дні жыхары Гомельскай і Брэсцкай абласцей.
Сіноптыкі не памыліліся - першы дзень жніўня анамальна спякотны. Тэмпературны максімум адчуваюць усе, таму ў новай частцы Брэста, на пляжы "Зарэчны", проста паўднёвы курорт, мяркуючы па колькасці людзей. Брэстчане ратуюцца як могуць, галоўнае - каля вады.
На кантролі сітуацыю трымаюць практычна ўсе службы горада - МНС, Асвод і нават пракуратура.
Бяспека ў такое надвор'е - у прыярытэце, а калі практычна ўвесь дзень даводзіцца шукаць прахалоду каля вадаёма, то і ўдвая.
Правілы паводзін дарослым і дзецям расказваюць ратавальнікі і прадстаўнікі пракуратуры. А як уберагчы сябе ад пякучых промняў і не атрымаць сонечны ўдар ці апёк, адпачывальнікі ўжо выбіраюць самі. У кожнага - свае правераныя метады (гл. відэа).