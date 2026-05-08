Брэст святкуе Дзень Перамогі
Маштабна святкуе Дзень Перамогі і Брэст! Там галоўнай лакацыяй святкавання паводле традыцыі стала Брэсцкая крэпасць. Менавіта яна прыняла на сябе першы ўдар нямецка-фашысцкіх захопнікаў у чэрвені 41-га. Сёння гэта месца - сімвал трываласці і мужнасці савецкага народа. А таму кожны год, без выключэння, у гэты дзень туды прыходзяць тысячы беларусаў.
Брэст віншуе ўсіх з Днём Перамогі! Са святам! Тысячы беларусаў сёння прыйшлі аддаць даніну памяці нашым абаронцам у Брэсцкую крэпасць. Паводле традыцыі легендарная цытадэль - галоўная лакацыя ўрачыстых мерапрыемстваў.
Адкрылася вялікая праграма ў Брэсце ўрачыстым шэсцем. Акцыя "Беларусь памятае. Памятаем кожнага" сабрала больш як 2 тыс. чалавек. Беларусы пранеслі партрэты сваіх дзядоў і прадзядоў.
Сказаць дзякуй у Брэсцкую крэпасць прыйшлі 35 тысяч чалавек. Да Вечнага агню ў падзяку за мір кіраўніцтва вобласці брастчане і госці рэгіёна ўсклалі кветкі і вянкі.
У памяць пра герояў Вялікай Айчыннай вайны ў сценах Брэсцкай крэпасці - хвіліна маўчання.
У завяршэнне эмацыйны момант для ўсіх - песню "Дзень Перамогі" ва ўнісон выканалі 600 галасоў зводнага хору.
Дзень Перамогі ў Брэсце адзначаюць маштабна: выставы, тэматычныя сустрэчы, памятныя акцыі, канцэрты на розных лакацыях. А ўвечар неба над горадам расфарбуе святочны салют.