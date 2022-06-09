Брэсцкая крэпасць вачамі мастакоў: на карцінах новага арт-праекта самыя вядомыя сімвалы цытадэлі

Факт з нашай гісторыі: Брэсцкая крэпасць у чэрвені 1941-га першай прыняла на сябе ўдар нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Сёння гераічную абарону памятаюць. Прафесійныя мастакі і пачаткоўцы адправіліся ў легендарнае месца, каб натхніцца і прывезці адтуль "гісторыю на палатне". Гэта новы арт-праект грамадскага аб'яднання "Патрыёты Беларусі". Пяцідзённы інтэнсіў на прыродзе - добрая практыка не толькі для жывапісцаў, гатовыя карціны выставяць яшчэ на дабрачынны аўкцыён.