БСЖ запускае першае жаночае інтэрнэт-радыё
У Беларусі з'явіцца жаночае інтэрнэт-радыё. Гэтая падзея - частка рэспубліканскага плана мерапрыемстваў па правядзенні Года беларускай жанчыны. Аб гэтым на круглым стале, прысвечаным Сусветнаму дню радыё, аб'явіла дырэктар прадстаўніцтва Міжнароднай тэлерадыёкампаніі "Мір", старшыня Беларускага саюза жанчын Вольга Шпілеўская.
Новая радыёстанцыя павінна атрымацца нішавай. Асноўны слухач - жанчыны ад 35 гадоў. У вытворчасці кантэнту плануюць абапірацца на тое, што слухаюць і глядзяць жанчыны ў інтэрнэце.
Апошнія медыявымярэнні пацвярджаюць: слухаць радыё ў Беларусі сталі больш
Слухаць радыё сталі больш з дапамогай інтэрнэт-платформ. Аб гэтым гавораць даследаванні. Актыўна выкарыстоўваецца і Нацыянальны радыёплеер. Па-ранейшаму самым папулярным месцам спажывання радыёкантэнту застаецца аўтамабіль. У Беларусі вяшчаюць 57 радыёпраграм, з іх 34 дзяржаўныя і 23 недзяржаўныя.