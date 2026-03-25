Бяляева: Беларусь і КНДР надаюць асаблівае значэнне ўзаемавыгаднаму супрацоўніцтву
Пасля перавыбрання кіраўніцтва ў КНДР краіна дэманструе гатоўнасць не толькі да ўнутранай кансалідацыі, але і да актывізацыі знешнепалітычных кантактаў. Адным з першых сігналаў у гэтым кірунку становіцца развіццё дыялогу з Беларуссю.
"23 сакавіка 2026 года ў КНДР адбылася сесія Вярхоўнага народнага сходу, на якім на пасаду Старшыні дзяржаўных спраў Карэйскай Народна-Дэмакратычнай Рэспублікі быў перавыбраны Кім Чэн Ын. Першая афіцыйная сустрэча пасля перавыбрання менавіта з Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь Аляксандрам Рыгоравічам Лукашэнкам гаворыць аб асаблівым значэнні, якое нашы краіны надаюць узаемавыгаднаму супрацоўніцтву. Сённяшні візіт з'яўляецца важным, запланаваным крокам. Контуры былі вызначаны яшчэ ў 2023 годзе, на працягу гэтага часу адбывалася кансультатыўнае ўзаемадзеянне на ўзроўні міністэрстваў і ведамстваў з мэтай вызначэння кірункаў узаемавыгаднага супрацоўніцтва. Сённяшняе мерапрыемства гаворыць аб імкненні лідараў нашых дзяржаў адразу перайсці да справы", - адзначыла дэпутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Беларусі Галіна Бяляева.