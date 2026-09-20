Бяспечная краіна - шчаслівыя людзі: як беларусы ацэньваюць сучаснасць і будучыню

Беларусы давяраюць Прэзідэнту, адчуваць сябе ў поўнай бяспецы ў сваёй краіне і лічаць сябе шчаслівымі.

Другую частку вынікаў маштабнага сацыялагічнага даследавання прэзентавалі ў Мінску.

Апытанне як люстэрка грамадства

У апытанні прынялі ўдзел больш за 2 тыс. рэспандэнтаў з усёй краіны - мужчыны і жанчыны розных узроставых груп, сацыяльнага статусу і ўзроўню адукацыі. Сярод пытанняў другога блока - давер насельніцтва палітычным інстытутам, ацэнка работы мясцовых органаў улады.

Па сутнасці, апытанне - гэтае люстэрка жыцця беларускага грамадства, яго настрояў і памкненняў.

На пытанне "Вы шчаслівыя?" 89,8 % з апытаных беларусаў адказалі станоўчаа, 9,9 % - адмоўна.

Аптымізм і пачуццё бяспекі

74,7 % рэспандэнтаў глядзяць у будучыню з аптымізмам, 24,2 % з трывогай. Пры гэтым, адказваючы на пытанне "Ці адчуваеце вы сябе ў бяспецы ў сваёй краіне?", больш за 90 % далі сцвярджальны адказ.

Мы спакойна адпускаем дзяцей адных на ўрокі або прагулку, без апаскі перамяшчаемся на грамадскім транспарце, без асцярогі вяртаемся ў цёмны час дамоў. Над намі мірнае неба. І якое шчасце чуць залпы толькі падчас святочных салютаў!

Беларусы давяраюць Прэзідэнту

Той курс, які абраў Прэзідэнт, поўнасцю адпавядае інтарэсам беларускага народа. Аляксандр Лукашэнка карыстаецца адназначным аўтарытэтам. Вынікі маштабнага сацдаследавання гэта пацвярджаюць. Больш за 87,6 % грамадзян давяраюць кіраўніку дзяржавы.

Па гарантаванні бяспекі ўнутры краіны 90 % апытаных адказалі, што ацэньваюць дзейнасць Аляксандра Лукашэнка як паспяховую.

Падтрымліваюць беларусы палітыку кіраўніка дзяржавы і па захаванні міру ў краіне на фоне напружанага сусветнага становішча. Афіцыйны Мінск не шукае войнаў, не пагражае суседзям і заўсёды выступае за мірныя перамовы.

Запыт на развіццё і давер да ВНС

Што да сацыяльна-эканамічнай сітуацыі, людзі цвяроза ацэньваюць тое, што адбываецца і цэняць паступальнае развіццё.

Для беларусаў важна, каб улада дзейнічала ў іх інтарэсах. Звяртаючыся да чыноўнікаў падчас асабістага прыёму або тэлефануючы на гарачую лінію, кожны чалавек чакае не дзяжурных фраз, а шчырага ўдзелу і разумення. Зрэшты, каля 80 % беларусаў задаволены вынікам звароту ў мясцовыя органы ўлады.

Расце давер да Усебеларускага народнага сходу. Станоўча ацэньваюць структуру 70,1 % апытаных. Людзі бачаць у ВНС не проста вышэйшы прадстаўніцкі орган, а ключавы інстытут прамога народаўладдзя, здольны прымаць лёсавызначальныя для краіны рашэнні.

Грамадзяне Беларусі, а не "людзі свету"

Больш за 80 % рэспандэнтаў адчуваюць сябе перш за ўсё грамадзянамі Беларусі - суверэннай, незалежнай, свабоднай, дэмакратычнай краіны. Не грамадзянамі свету, не еўрапейцамі, а менавіта беларусами.

Эксперты гавораць, што такая грамадзянская і нацыянальна-дзяржаўная ідэнтычнасць характэрная ў роўнай ступені для ўсіх пакаленняў беларусаў. Усё проста: мы беражліва ставімся да сваёй гісторыі, пераймаем вопыт продкаў, паважаем сваю краіну і гатовы працаваць на яе карысць, бо яна ў нас адна.