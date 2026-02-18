3.74 BYN
Бяспека вышэй за ўсё: як у Мінску змагаюцца з ледзяшамі і снегам на дахах
Аўтар:Рэдакцыя news.by
З перападамі тэмператур у дзённы і начны час асаблівая ўвага надаецца ачыстцы дахаў ад снегу і наледзі. Бяспека жыхароў Мінска і тых, хто працуе на вышыні, - галоўны прыярытэт.
У доме па праспекце Незалежнасці ў Першамайскім раёне сталіцы кіпіць работа з самай раніцы. І ўсё дзеля бяспекі нашых людзей. Пры гэтым камунальшчыкі не забываюць і пра ўласную засцярогу: уборкай дахаў займаюцца спецыялісты, у якіх ёсць допуск да работы на вышыні. Выкарыстанне прафесійнага рыштунку і строгае прытрымліванне тэхнікі бяспекі кантралююцца на ўсіх этапах (гл. відэа).