Бывай, школа: як прайшоў апошні званок для беларускіх выпускнікоў
Аўтар:Ілья Цвяткоў
Бывай, школа: як прайшоў апошні званок для беларускіх выпускнікоў
23 мая было самым хвалюючым днём для беларускіх выпускнікоў. Апошнія школьныя званкі празвінелі ў школах і гімназіях краіны. З-за парт выйшлі звыш 58 тыс. 11-класнікаў і каля 100 тыс. выпускнікоў 9-х класаў.
Па-асабліваму гучаў і Мінск. Выпускнікоў у сталіцы 13 тыс., усе яны сталі ўпрыгажэннем святочных лінеек, а пасля адправіліся на арганізаваны спецыяльна для іх канцэрт на "Мінск-Арэне".
Хваляванне і мары пра вялікую будучыню напаўняюць выпускнікоў і іх бацькоў (гл. відэа).