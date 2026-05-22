Бывай, школа: як прайшоў апошні званок для беларускіх выпускнікоў

23 мая было самым хвалюючым днём для беларускіх выпускнікоў. Апошнія школьныя званкі празвінелі ў школах і гімназіях краіны. З-за парт выйшлі звыш 58 тыс. 11-класнікаў і каля 100 тыс. выпускнікоў 9-х класаў.

Па-асабліваму гучаў і Мінск. Выпускнікоў у сталіцы 13 тыс., усе яны сталі ўпрыгажэннем святочных лінеек, а пасля адправіліся на арганізаваны спецыяльна для іх канцэрт на "Мінск-Арэне".