Чаму сям'я з Латвіі выбрала для жыцця беларускую вёску Маргойцы

Бяспека, стабільнасць, камфортныя гарады і ўтульныя вёскі. А яшчэ фундаментальныя каштоўнасці, такія як моцная сям'я і мір, робяць нашу краіну прывабнай і для замежнікаў. Адкрыўшы для сябе беларускую гасціннасць, многія пераязджаюць на пастаяннае месца жыхарства. Асабліва актуальна для тых, хто стаў заложнікам шалёнай палітыкі Прыбалтыйскіх краін.

Людзі хочуць жыць і працаваць там, дзе чалавек і яго дабрабыт - у прыярытэце дзяржавы. У невялікай вёсцы Маргойцы Віцебскай вобласці сваё месца для жыцця знайшла сям'я з Латвіі. Зараз яны развіваюць сельскую гаспадарку і мараць пра будучыню ў новым доме (гл. відэа).